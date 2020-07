Scontro mortale in Marsica, morto un uomo, arresti domiciliari per fratello ex parlamentare

Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla statale Tiburtina Valeria nel territorio di Aielli in un drammatico incidente ha perso la vita Antonio Contestabile, 75 anni, l'uomo originario di Celano è deceduto sul colpo.

Nell'incidente è rimasto coinvolto Franco Piccone, fratello dell'ex parlamentare nonche ex sindaco Filippo, l'uomo che era alla guida del Suv Mercedes che si è scontrato contro l'auto della vittima, è stato ricoverato in stato di schock in ospedale dove è stato posto agli arresti domiciliari perchè risultato positivo al test sul consumo di cocaina e alcol test.