Scontro nella notte tra auto e moto, morta giovane campana

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di lunedì, intorno alle 23, nella zona di Ateleta, lungo la statale 652 che collega San Pietro Avellana e Ateleta. C'è una vittima, si tratta di una ragazza di 23 anni di origini campane.

A quanto è stato possibile ricostruire, un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza di un distributore di carburante. I due motociclisti procedevano in direzione dell'abitato di Ateleta.

A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi per tentare di salvare la vita alla ragazza, che non è sopravvissuta a un impatto troppo violento. Allo scontro, invece, è sopravvissuto il conducente della moto che ha riportato ferite abbastanza gravi ma non risulta in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, svolte dai carabinieri di Ateleta sulla SS 652 tra San Pietro Avellana e Ateleta, il conducente dell’Alfa Romeo avrebbe travolto i due motociclisti, trascinandoli per centinaia di metri, per poi darsi alla fuga abbandonando la vettura sul ciglio della strada e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, al momento, le forze dell’ordine stanno battendo palmo a palmo ogni sentiero della zona per trovare il conducente dell’Alfa Romeo che dovrà rispondere di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

