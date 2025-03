Sconvolgente caso: 32enne allontanato per presunti abusi su tre minorenni

Misura cautelare per un uomo accusato di violenza sessuale su tre ragazze, con divieto di ritorno in città per proteggere le vittime e garantire la sicurezza pubblica.

A Sulmona, un uomo di 32 anni è stato sottoposto a una misura cautelare di divieto di dimora nel comune, emessa dal GIP del Tribunale locale. L'individuo è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre ragazze minorenni, con le quali avrebbe instaurato un rapporto di amicizia per poi abusare della loro fiducia.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sulmona, sono scaturite dalle denunce presentate dalle famiglie delle vittime. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe avvicinato le giovani in contesti quotidiani, sfruttando la propria posizione per compiere gli abusi.

La misura cautelare è stata adottata per evitare possibili contatti tra l'indagato e le vittime, garantendo così la loro tutela e prevenendo ulteriori episodi. Il divieto di dimora rappresenta una soluzione efficace per assicurare la sicurezza delle giovani e della comunità locale.

Questo caso ha suscitato profonda indignazione nella cittadinanza, riaccendendo il dibattito sulla necessità di implementare misure preventive e di sensibilizzazione contro gli abusi sessuali, specialmente quando le vittime sono minorenni. Le autorità locali hanno ribadito l'importanza di denunciare tempestivamente tali episodi e di fornire supporto psicologico alle vittime.

Le indagini sono tuttora in corso per raccogliere ulteriori elementi probatori e chiarire la dinamica dei fatti. L'uomo, al momento, rimane indagato e si attendono sviluppi giudiziari che faranno luce sulla vicenda.