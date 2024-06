Scoperta Carrozzeria Abusiva: Sequestro 1500 Metri Quadri per Gestione Illegale di Rifiuti

La Guardia di Finanza di Pescara, in collaborazione con la Tenenza di Ortona, ha sequestrato un'area di circa 1500 metri quadri nel comune di Ortona, dove operava una carrozzeria abusiva. La struttura, priva delle necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti speciali e per l'emissione di fumi dal forno di verniciatura, è stata individuata grazie a una serie di sorvoli effettuati dalla sezione aerea della Guardia di Finanza.

Le indagini hanno permesso di identificare dall'alto numerosi rifiuti abbandonati sul terreno. Utilizzando sensori avanzati sugli aeromobili, le fiamme gialle sono riuscite a determinare la tipologia dei materiali stoccati illegalmente. Il legale rappresentante della società è stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale.