Scoperta a Fossacesia: officina abusiva smaltiva rifiuti e cannibalizzava veicoli

Due individui denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali e cannibalizzazione di veicoli, con sequestro di beni e materiali.

Un'operazione congiunta dei Carabinieri Forestali dei nuclei di Lanciano e Villa Santa Maria ha portato alla luce attività illecite in un capannone industriale situato a Fossacesia. Le indagini sono scaturite da una segnalazione della Ecolan spa, che aveva denunciato il conferimento illecito di rifiuti speciali nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Le verifiche hanno rivelato che la società coinvolta era responsabile di diverse irregolarità, tra cui la gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, attività di autoriparazione abusiva e smaltimento non autorizzato di veicoli industriali. All'interno del capannone sono stati rinvenuti numerosi pezzi di ricambio usati, alcuni dei quali privi di certificazione e in condizioni non idonee a garantire la sicurezza dei veicoli. Inoltre, sono stati scoperti motori di veicoli pesanti e altri materiali non tracciabili, utilizzati per la riparazione di veicoli industriali senza le necessarie autorizzazioni, configurando una vera e propria attività di cannibalizzazione di mezzi fuori uso.

I rifiuti, sia pericolosi che non, venivano accumulati senza il dovuto controllo, in violazione delle normative ambientali. Alcuni di essi risultavano identici a quelli conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, evidenziando un sistema illecito di smaltimento non autorizzato. Durante il sequestro, sono stati sottoposti a provvedimento restrittivo due autocarri e numerosi pezzi di ricambio, tra cui assali privi di certificazione e pneumatici usati.

I due individui coinvolti sono stati deferiti in stato di libertà. Il materiale sequestrato è stato posto in custodia giudiziaria, e le indagini proseguono per identificare eventuali altri responsabili delle violazioni contestate.

Questo intervento sottolinea l'importanza della collaborazione tra enti pubblici e forze dell'ordine nel contrastare attività illegali che minacciano la salute pubblica e l'ambiente.