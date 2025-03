Scoperta attività di prostituzione sul lungomare di Montesilvano, 5 persone multate

I controlli effettuati dai carabinieri hanno portato all'individuazione di 5 persone coinvolte nella prostituzione, con sanzioni e allontanamenti previsti per garantire la sicurezza pubblica.

Una serie di intensificati controlli di sicurezza lungo il lungomare di Montesilvano ha portato all'individuazione e alla sanzione di cinque persone accusate di prostituzione. L'attività illegale non solo violava la legge, ma creava anche disagi per i cittadini, limitando l'accesso e la fruibilità di uno dei luoghi più frequentati della città. I carabinieri hanno identificato i soggetti e imposto loro sanzioni pecuniarie, ma non solo: è stato disposto l’allontanamento immediato dall’area, con la possibilità che la misura si trasformi in un Daspo urbano in caso di recidiva. Questo provvedimento, che può arrivare fino a due anni, si inserisce nell'ambito di un’azione più ampia di controllo e miglioramento della sicurezza urbana. La presenza di attività illecite sul lungomare ha infatti sollevato preoccupazioni tra i residenti e i turisti, sottolineando l’importanza di un controllo continuo nelle aree pubbliche e frequentate. Gli interventi mirano a tutelare non solo la legalità, ma anche la libera fruizione degli spazi pubblici, rafforzando il concetto di sicurezza per tutti i cittadini.