Scoperta officina abusiva a Carsoli: sequestri e sanzioni per attività illecita

A Carsoli, individuata un'officina clandestina con strutture edili non autorizzate; sequestrati veicoli e attrezzature, elevate sanzioni amministrative e fiscali.

A Carsoli, in una zona rurale, i Carabinieri hanno scoperto un'officina meccanica abusiva operante all'interno di fabbricati privi di autorizzazione edilizia. L'indagine è partita a seguito di segnalazioni riguardanti un insolito via vai di veicoli in un'area privata.

Sul posto, le forze dell'ordine hanno rinvenuto un fabbricato in cemento e diverse tettoie, collegati da una strada interna, tutti realizzati senza i necessari permessi. L'area circostante, estesa per circa 1.000 metri quadrati, era adibita a deposito di carcasse di automobili, elettrodomestici dismessi, batterie esauste, bidoni contenenti olio usato, pneumatici e altri rifiuti metallici.

All'interno di uno dei fabbricati, trasformato in officina, erano presenti un ponte sollevatore, varie attrezzature e veicoli in fase di riparazione. Due uomini, padre e figlio di 60 e 29 anni, sono stati sorpresi mentre lavoravano sui mezzi. L'intera area, comprese le strutture, le attrezzature e cinque veicoli (quattro automobili e un ciclomotore), è stata posta sotto sequestro. I due uomini sono stati denunciati alla Procura di Avezzano per violazioni in materia ambientale ed edilizia.

Oltre alle denunce penali, è stata comminata una sanzione amministrativa superiore a 5.000 euro e la segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'eventuale evasione fiscale. Anche due clienti presenti al momento del controllo, intenti a ritirare mezzi agricoli appena riparati, sono stati multati.

Questo episodio evidenzia l'importanza della collaborazione tra cittadini e autorità nel contrastare attività illecite che danneggiano l'ambiente e l'economia locale. Le forze dell'ordine invitano la popolazione a segnalare comportamenti sospetti per garantire la legalità sul territorio.