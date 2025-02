Scoperta scioccante: arrestato 54enne con migliaia di immagini pedopornografiche

Un uomo di 54 anni, originario della Campania e residente nel Pescarese, è stato arrestato per possesso di oltre 6.000 file pedopornografici, tra immagini e video, raffiguranti minori tra 0 e 12 anni. L'indagine, avviata dalla Procura di Catania, ha portato alla perquisizione dei dispositivi dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati simili.

Le autorità hanno scoperto 3.840 immagini e 2.950 video a contenuto pedopornografico nei dispositivi dell'indagato. Le cartelle, denominate "Viber", "Telegram", "Pictures" e "Movies", contenevano materiale esplicito di minori coinvolti in atti sessuali. Inoltre, sono state individuate oltre 1.000 chat su applicazioni di messaggistica istantanea, sia in gruppi dedicati che in conversazioni private, focalizzate su contenuti pedopornografici.

L'uomo era già stato sottoposto a perquisizioni nel 2016, 2017 e 2018, nell'ambito di procedimenti penali delle procure dell'Aquila, Ancona e Palermo. In passato, aveva beneficiato di misure alternative come la messa alla prova, successivamente revocata, e patteggiamenti. Data la recidiva e la gravità dei fatti, il giudice per le indagini preliminari di Pescara ha convalidato l'arresto e disposto la detenzione presso la casa circondariale di Chieti.

Questo caso mette in luce l'importanza della collaborazione tra le diverse procure e le unità specializzate della polizia postale nel contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online. La tecnologia avanzata e la formazione continua degli investigatori sono fondamentali per individuare e perseguire efficacemente i responsabili di tali crimini.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni su attività sospette a segnalarle prontamente, contribuendo così alla protezione dei minori e alla prevenzione di ulteriori abusi.