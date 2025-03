Scoperta shock: 22 attività irregolari, multe salate e chiusure

Controlli serrati dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo rivelano irregolarità diffuse in vari settori commerciali, con sanzioni e chiusure per gravi violazioni.

Nell'ambito di una vasta operazione di controllo, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo hanno ispezionato diverse attività commerciali, tra cui bar, minimarket, macellerie etniche, attività artigianali, cantieri edili e residenze per anziani. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità in tutte le 22 attività sottoposte a controllo, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla regolarità dei contratti dei dipendenti.

Durante l'operazione, sono stati individuati 73 lavoratori non in regola con le norme sul soggiorno in Italia e 5 lavoratori in nero. Cinque attività sono state chiuse per gravi violazioni in materia di sicurezza e per l'impiego di personale non regolare. Inoltre, 22 datori di lavoro sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate, con sanzioni amministrative per un totale di 111.000 euro e ammende pari a 51.000 euro.

Oltre ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale ha effettuato controlli nei cantieri degli edifici monumentali in ricostruzione post-sisma, sia per garantire la sicurezza sul lavoro sia per salvaguardare il patrimonio immobiliare.

Questa operazione sottolinea l'importanza di una vigilanza costante da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative vigenti, la tutela dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.