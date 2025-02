Scoperta shock a Catignano: magazziniere nasconde droga in casa

Un magazziniere di 39 anni è stato denunciato a piede libero dopo che i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione 60 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish, nascosti sotto alcuni indumenti nella camera da letto.

Nella tarda mattinata di oggi, i carabinieri di Penne hanno intensificato le operazioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona Vestina. Le indagini, avviate a seguito di movimenti sospetti nei luoghi della movida locale, hanno portato alla denuncia di un magazziniere 39enne di Catignano, finora senza precedenti penali.

L'attenzione dell'Aliquota Operativa è stata catturata dal comportamento nervoso dell'uomo, spingendo i militari a effettuare una perquisizione personale e del veicolo, entrambe con esito negativo. Tuttavia, durante il successivo controllo domiciliare, sono stati rinvenuti, nascosti sotto alcuni indumenti su una sedia nella camera da letto, 60 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish. Le sostanze sono state immediatamente sequestrate.

Il magazziniere è stato quindi condotto presso il comando di Penne e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo episodio sottolinea l'importanza della costante vigilanza delle forze dell'ordine nel contrastare lo spaccio di droga, anche in contesti apparentemente tranquilli come quello di Catignano.

Secondo la legislazione italiana vigente, la detenzione di marijuana e hashish per uso non personale costituisce reato, punibile con severe sanzioni. Le autorità continuano a monitorare attentamente il territorio per prevenire e reprimere attività illecite legate agli stupefacenti.