Scoperta shock a Filetto: cadavere trovato nel serbatoio dell'acquedotto

Il corpo senza vita di un uomo, probabilmente un senzatetto di origine romena, è stato rinvenuto in un locale del serbatoio dell'acquedotto di Filetto (Chieti), durante un controllo di routine effettuato da un operaio della Sasi.

Nella mattinata di ieri, a Filetto, un piccolo comune in provincia di Chieti, è stato fatto un macabro ritrovamento: il cadavere di un uomo è stato scoperto all'interno di un fabbricato che ospita il serbatoio dell'acquedotto locale. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine eseguito da un operaio della Sasi, la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino di origine romena, noto nella zona come Vasile, un senzatetto senza fissa dimora. Alcuni residenti del paese hanno riferito di non averlo più visto negli ultimi tempi, ma nessuno aveva segnalato la sua scomparsa.

Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze del decesso e stabilire come l'uomo sia finito all'interno del locale del serbatoio dell'acquedotto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni in attesa degli esiti degli accertamenti.

Questo tragico evento ha scosso la comunità di Filetto, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture pubbliche e sulle condizioni di vita delle persone senza fissa dimora nella zona.