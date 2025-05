Scoperta shock sull’A14: auto rubata con targa clonata, conducente denunciato

Durante un intervento per guasto meccanico, la Polizia Stradale scopre un veicolo rubato con targa duplicata; il conducente è stato denunciato per riciclaggio.

Un'operazione della Polizia Stradale ha portato alla luce un caso di riciclaggio lungo l'autostrada A14. Durante un intervento per assistere un automobilista in difficoltà nella zona della Val di Sangro, gli agenti hanno scoperto che il veicolo presentava targhe contraffatte, identiche a quelle di un'auto regolarmente in circolazione.

Il conducente, un cittadino straniero, è stato denunciato per il reato di riciclaggio, mentre l'auto è stata sequestrata. Le indagini hanno rivelato che il veicolo era stato rubato e rimesso in circolazione con targhe clonate, un fenomeno in crescita che causa gravi disagi ai proprietari legittimi.

La clonazione delle targhe è una pratica criminale che comporta l'utilizzo di targhe duplicate su veicoli rubati, spesso per eludere controlli e commettere ulteriori reati. Le vittime di queste frodi si trovano a dover affrontare multe e sanzioni per infrazioni mai commesse.

Le autorità raccomandano ai cittadini di prestare attenzione a eventuali anomalie, come la ricezione di multe per infrazioni non commesse, e di segnalare tempestivamente tali situazioni alle forze dell'ordine. Inoltre, è consigliabile adottare misure preventive, come l'installazione di dispositivi antifurto e la verifica periodica delle targhe del proprio veicolo.

Questo episodio evidenzia l'importanza dei controlli stradali e della collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini per contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di veicoli e la clonazione delle targhe.