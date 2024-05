Scoperti Altri 640 Beneficiari Illegittimi del Cas: Il Comune Chiede la Restituzione dei Fondi

Il Comune ha identificato altri 640 cittadini che hanno percepito indebitamente il contributo di autonoma sistemazione (Cas), portando il totale delle posizioni irregolari a 6.640. Questi residenti erano già stati destinatari di ingiunzioni di pagamento nel 2014, ma le somme non sono mai state restituite. La scoperta di questa "dimenticanza" arriva quasi dieci anni dopo, mettendo a rischio la prescrizione delle somme dovute.

Nel maggio 2023, l'ente aveva affidato all’Assoservizi, per un costo di 50.000 euro, il compito di recuperare i contributi indebitamente percepiti da circa 6.000 persone. Ora, con l'aggiunta delle 640 nuove posizioni, il carico di lavoro aumenta. L'urgenza di recuperare le somme entro l'anno in corso è dettata dalla scadenza dei termini di prescrizione.

La responsabile del servizio politiche sociali ha evidenziato che il Comune non dispone delle risorse necessarie per gestire autonomamente queste operazioni in tempi brevi. Pertanto, è stato deciso di ampliare l'incarico ad Assoservizi, che finora ha eseguito il compito con puntualità e professionalità, come dimostrato dal recupero di oltre 500.000 euro entro marzo 2024.

Il Comune punta così a una gestione strutturata e coerente del recupero dei fondi, affidandosi nuovamente a Assoservizi per garantire l'efficacia delle operazioni.