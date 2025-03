Scoperti cinque lavoratori in nero, titolare di attività denunciato

La Guardia di Finanza di Pescara ha individuato cinque lavoratori in nero in un'attività commerciale del centro, portando alla denuncia del titolare per violazioni delle normative sul lavoro.

Nell'ambito di un'operazione volta a contrastare il lavoro sommerso e le irregolarità nel settore commerciale, la Guardia di Finanza di Pescara ha effettuato una serie di controlli mirati nel centro città. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di cinque lavoratori in nero all'interno di un'attività commerciale, tutti privi di regolare contratto di lavoro e delle necessarie tutele previdenziali e assicurative.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato per violazioni delle normative sul lavoro e sull'occupazione irregolare. Le Fiamme Gialle hanno avviato gli accertamenti dopo aver ricevuto segnalazioni e aver notato alcune anomalie durante le attività di routine. Oltre alla presenza dei lavoratori in nero, sono state riscontrate irregolarità contabili e mancata emissione di scontrini fiscali, con un danno erariale stimato in diverse migliaia di euro.

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo economico-finanziario, volta a garantire il rispetto delle leggi in materia di occupazione e tutela dei lavoratori. La Guardia di Finanza sottolinea l'importanza di contrastare il fenomeno del lavoro nero, che oltre a ledere i diritti dei lavoratori, crea condizioni di concorrenza sleale tra le imprese e provoca una significativa evasione fiscale.

Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette o irregolarità nel mondo del lavoro, assicurando che ogni informazione sarà trattata con la massima riservatezza. Inoltre, si raccomanda alle imprese di rispettare le normative vigenti, garantendo condizioni di lavoro dignitose e conformi alla legge, per evitare sanzioni e contribuire al benessere sociale ed economico del territorio.

Le indagini sono in corso, e ulteriori sviluppi saranno comunicati non appena disponibili.