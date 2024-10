Scoperti con bici elettriche e monopattini rubati: denunciati due uomini per ricettazione

La polizia trova refurtiva per migliaia di euro in due immobili vicino all'ospedale di Pescara.

Gli agenti di Pescara hanno denunciato due uomini, di 35 e 51 anni, accusati di ricettazione per il possesso di materiale rubato dal valore di migliaia di euro. La scoperta è avvenuta a seguito di un controllo di routine nel centro cittadino, quando i poliziotti hanno fermato uno dei sospettati, che si muoveva in modo nervoso su una bicicletta elettrica particolarmente costosa. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, spingendoli ad approfondire le indagini.

Durante l’ispezione, è emerso che il codice fiscale impresso sulla bicicletta non corrispondeva all’identità dell’uomo fermato. Ulteriori controlli hanno rivelato che la bici risultava rubata all'inizio di settembre, confermando così i sospetti. La scoperta ha portato gli agenti a eseguire una perquisizione in un locale collegato al fermato, dove è stata trovata un'altra bicicletta elettrica.

Ma l'indagine non si è fermata qui. Dopo aver rinvenuto un documento di guida straniero potenzialmente contraffatto, la polizia ha deciso di estendere le ricerche all’abitazione dell’uomo, situata nella zona dell’ospedale di Pescara. Nella soffitta dell'immobile, i poliziotti hanno scoperto quattro monopattini, uno dei quali era stato rubato nella stessa città. Inoltre, nella corte esterna dell’abitazione, sono state rinvenute altre quattro biciclette, due delle quali restituite ai legittimi proprietari.

In casa, nascosti tra capi di abbigliamento, gli agenti hanno trovato anche due computer portatili rubati recentemente da una struttura pubblica. Tutti gli oggetti recuperati e non ancora riconsegnati ai legittimi proprietari sono stati posti sotto sequestro.

I due uomini sono stati ufficialmente denunciati per ricettazione in concorso, mentre continuano le indagini per stabilire se siano coinvolti in altre attività criminali. L’operazione rappresenta un importante colpo per contrastare il mercato della refurtiva tecnologica e dei mezzi di trasporto rubati, particolarmente diffuso nelle città italiane.