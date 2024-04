Scoperti e Sequestrati Migliaia di Prodotti Tossici: Azione della Guardia di Finanza a Pescara

Durante la prima giornata nazionale dedicata al Made in Italy, ieri, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pescara ha portato avanti un'importante operazione denominata "Stop Fake", volta a tutelare i consumatori e la salute pubblica contro il commercio di prodotti contraffatti e non sicuri.

Migliaia di orecchini, bracciali, collane, anelli e altri gioielli falsi e pericolosi, insieme a articoli elettronici non conformi agli standard di sicurezza, sono stati sequestrati durante controlli condotti nei negozi di casalinghi e bigiotteria della zona. È emerso che tali prodotti erano in vendita regolare e esposti in vetrina o sugli scaffali, gestiti da un individuo originario del Bangladesh.

La bigiotteria è stata confiscata per la mancanza di un adeguato packaging e per l'assenza di informazioni sui potenziali rischi per la salute, essendo realizzata con materiali tossici come il nichel, proibiti dalla legge europea. L'uso di tali oggetti può causare gravi reazioni allergiche, eczemi e irritazioni cutanee.

Inoltre, l'utilizzo di materiali elettronici non sicuri può comportare seri rischi per i consumatori, inclusi gravi ustioni da scosse elettriche, incendi causati da cortocircuiti e esplosioni dovute a batterie difettose o cavi danneggiati.

Il responsabile legale dell'attività è stato segnalato alla Camera di Commercio competente per la detenzione e la vendita di prodotti contraffatti, rischiando sanzioni amministrative fino a 25.000 euro.

Il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale delle Guardia di Finanza, ha sottolineato l'importanza del piano "Stop Fake" nell'ambito della protezione del Made in Italy e della salute dei consumatori, evidenziando l'analisi dei flussi merceologici provenienti dall'Estremo Oriente e il monitoraggio delle attività delle società locali, che ha permesso di intervenire prontamente nei punti vendita a rischio di contraffazione.