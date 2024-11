Scoperto il 15° caso di Dengue in città: ecco cosa fare subito!

Nuovo caso di Dengue a Ortona, il Comune avvia la disinfestazione urgente: 200 metri di raggio da San Pietro coinvolti. Ecco le precauzioni da seguire.

A Ortona si registra un altro caso di Dengue, il quindicesimo dal 5 settembre scorso. La positività è stata confermata in un residente di contrada San Pietro, un’area che ora è oggetto di un intervento urgente di disinfestazione. Il Comune ha infatti attivato il piano previsto dal Piano nazionale arbovirosi, per prevenire la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo tramite la puntura di insetti vettori, in particolare la zanzara tigre, portatrice del virus.

L'azienda incaricata dell’operazione, Ecolan S.p.A., è stata chiamata ad eseguire una serie di interventi che includono disinfestazione adulticida, larvicida e la ricerca di focolai larvali. L'area interessata sarà quella che si estende su un raggio di almeno 200 metri dall'abitazione del residente colpito, comprendendo sia aree pubbliche come parchi, scuole, ospedali, che spazi privati come giardini, terrazze e cortili. Il trattamento sarà effettuato con urgenza e avrà una durata di tre giorni consecutivi, a partire dal 11 novembre.

Le autorità locali hanno fornito precise indicazioni su come comportarsi durante l'intervento. È raccomandato di restare al chiuso, mantenendo finestre e porte ben chiuse, ed evitando di far funzionare gli impianti di ricambio dell'aria. Gli animali domestici dovranno essere tenuti in casa e i loro ricoveri protetti, così come tutte le suppellettili esposte, ad esempio ciotole e abbeveratoi, che dovranno essere coperti con teli di plastica.

Prima dell'inizio del trattamento, è consigliato raccogliere la frutta e le verdure coltivate in giardino e proteggere le piante con teli di plastica. Dopo il trattamento, sarà necessario attendere almeno 15 giorni prima di consumare i prodotti orticoli. È importante anche lavare accuratamente frutta e verdura, rimuovere la buccia e pulire con guanti i mobili e giocattoli dei bambini che sono stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il pesticida, è fondamentale lavare immediatamente la zona interessata con abbondante acqua e sapone.

Questo nuovo episodio di Dengue mette in evidenza l'importanza della prevenzione e dell'attuazione tempestiva delle misure di disinfestazione, per evitare la diffusione di queste malattie infettive che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Il Comune di Ortona, con questo intervento, mira a proteggere la comunità e a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.