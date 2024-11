Scoperto laboratorio di droga in casa: arrestati due magrebini con cocaina e hascisc

Due uomini sono stati arrestati dopo che la polizia ha scoperto un laboratorio clandestino per il confezionamento e lo spaccio di cocaina e hashish in un'abitazione.

Un'operazione della polizia ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio della droga in un'abitazione situata in una zona residenziale. Due magrebini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di 152 dosi di cocaina. Il caso è scaturito a seguito di un controllo di routine condotto dagli agenti della squadra volante, che, mentre fermavano un veicolo sospetto, hanno trovato un involucro contenente cocaina.

L'individuo, un nordafricano, risultava residente nelle vicinanze e ha cercato di ostacolare la perquisizione, dichiarando che la sua casa fosse in fase di ristrutturazione e rifiutandosi di consegnare le chiavi. Nonostante il suo tentativo di dissuadere gli agenti, la luce accesa nell’abitazione ha fatto sospettare i poliziotti, che hanno deciso di forzare la porta e accedere all'interno. Qui hanno sorpreso un secondo uomo, anch'esso di origini magrebine.

All'interno dell'abitazione, gli agenti hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e residui di cocaina sparsi su un tavolo. Un'accurata perquisizione ha permesso di rinvenire anche una particolare quantità di hashish nascosta in un buco ricavato nel muro di una stanza. Inoltre, nel bagno, in un altro nascondiglio ricavato nel pavimento, gli agenti hanno scoperto ulteriori strumenti e un sacchetto contenente 152 dosi di cocaina confezionate in modo identico a quelle trovate nell'auto durante il controllo.

Durante la perquisizione personale, sono stati sequestrati anche 705 euro in contante, probabilmente provento dell'attività illecita. Il primo arrestato, pur risultando incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il secondo, con precedenti penali per reati simili, è stato trasferito presso il carcere di Avezzano.

Questa operazione evidenzia l'efficacia dei controlli della polizia contro il traffico di sostanze stupefacenti e la pericolosità di queste reti di spaccio, che spesso operano in modo occulto e ben organizzato.