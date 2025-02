Scoperto traffico di droga: 56enne nasconde 20 kg di marijuana nel sottotetto

Un arresto clamoroso a Cepagatti: il 56enne deteneva 20 kg di marijuana destinati al mercato illegale, con un guadagno stimato di oltre 100mila euro.

Un operazione della Stazione Carabinieri di Cepagatti ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni, residente a Spoltore, ma originario di Cortino, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine, iniziata a gennaio a seguito di alcuni episodi sospetti, ha portato alla scoperta di 20 kg di marijuana nascosti nel sottotetto della sua abitazione. La droga, suddivisa in diversi sacchi, era pronta per essere distribuita, con un valore di mercato stimato in oltre 100.000 euro.

I Carabinieri hanno condotto un’accurata attività investigativa che ha preso il via dopo il ritrovamento di piccole quantità di sostanza stupefacente in possesso dell'uomo. In seguito a una perquisizione domiciliare il 26 febbraio, sono stati rinvenuti i pacchi contenenti marijuana, che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine. Il 56enne, con alle spalle precedenti penali, è stato arrestato e condotto nel carcere di Teramo, a disposizione delle autorità giudiziarie.

L'operazione fa parte di una strategia di contrasto al traffico di droga nella Val Pescara, area già precedentemente monitorata per episodi di spaccio. Le indagini proseguono per verificare se l’uomo facesse parte di una rete più ampia di trafficanti e per identificare i possibili complici o i destinatari della droga sequestrata.

L’arresto rappresenta un’importante vittoria contro il traffico di stupefacenti, un fenomeno che, nonostante gli sforzi delle autorità, continua a minacciare le comunità locali. Il monitoraggio costante e le indagini mirate sono cruciali per fermare questa attività illecita e garantire la sicurezza dei cittadini.