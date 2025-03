Scoperto traffico illecito di veicoli a Chieti: operazione della Polizia

La Polizia di Stato di Chieti ha smantellato un'organizzazione dedita al riciclaggio di veicoli rubati, denunciando numerosi individui coinvolti in attività illecite.

La Polizia di Stato di Chieti ha recentemente portato a termine un'importante operazione contro il traffico illecito di veicoli, portando alla denuncia di diverse persone coinvolte in attività criminali legate al mercato nero delle auto.

L'inchiesta ha rivelato un'organizzazione dedita al riciclaggio di veicoli rubati, con attività che includevano la falsificazione di documenti e targhe per esportazioni illecite. Le indagini hanno portato all'identificazione di numerosi individui accusati di truffe ai danni di commercianti, ottenendo veicoli e merci attraverso false rappresentazioni e successiva rivendita.

Le operazioni della Polizia hanno portato al sequestro di veicoli e al rinvio a giudizio di 24 persone coinvolte in queste attività illecite. Le indagini sono ancora in corso per identificare ulteriori complici e smantellare completamente la rete criminale operante nella zona.

Questo intervento sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno del traffico illecito di veicoli e nel garantire la legalità nel settore automobilistico.