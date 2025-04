Scoperto un allevamento di cavalli in condizioni disastrose a Roio: l'intervento delle autorità

La Polizia Municipale dell'Aquila ha effettuato un sopralluogo il 31 marzo in un allevamento di cavalli nella frazione di Roio, rispondendo alle preoccupazioni sollevate da associazioni animaliste riguardo alle condizioni degli animali.

Il 31 marzo, su segnalazione di alcune associazioni animaliste preoccupate per le condizioni di un allevamento di cavalli nella frazione di Roio, la Polizia Municipale dell'Aquila ha effettuato un sopralluogo. Durante l'ispezione, sono stati rinvenuti cani vaganti e due carcasse di cavallo. Sul posto è intervenuto anche il Servizio Veterinario della ASL dell'Aquila per eseguire gli accertamenti sanitari necessari. Le informazioni raccolte durante l'intervento sono state trasmesse all'Autorità Giudiziaria tramite un'annotazione di polizia giudiziaria.

Questo intervento evidenzia l'impegno delle autorità locali nel garantire il benessere animale e nel rispondere prontamente alle segnalazioni di possibili maltrattamenti. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le associazioni animaliste risulta fondamentale per la tutela degli animali e per il mantenimento degli standard di igiene e sicurezza nella comunità.​

Le indagini sono in corso, e le autorità competenti stanno valutando le azioni da intraprendere per risolvere la situazione e prevenire ulteriori episodi di questo genere. La comunità locale rimane vigile e collaborativa, pronta a supportare le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti degli animali e la salute pubblica.