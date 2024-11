Scoperto un cadavere vicino al ponte sul fiume Sangro: indagini in corso

Nel tardo pomeriggio di ieri, un passante ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un cadavere nelle acque del fiume Sangro, all’altezza del ponte che collega Lanciano ad Atessa. La segnalazione ha subito allertato i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono giunti sul luogo per avviare le operazioni di recupero e per raccogliere tutte le informazioni utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il corpo, ritrovato tra i canneti lungo le rive del fiume, sembrava essere stato immergato da alcuni giorni. Alle ore 18, dopo circa un’ora di ricerche intense, i vigili del fuoco di Casoli sono riusciti a localizzare il cadavere, che si trovava in prossimità del corso d’acqua. Una squadra di Chieti, specializzata in operazioni di recupero in ambienti fluviali, è stata inviata sul posto per assistenza.

L’intervento si è svolto in contrada Sant’Onofrio, quando poco prima un pescatore aveva notato un corpo senza vita galleggiare nel fiume. I carabinieri di Lanciano e Atessa sono arrivati tempestivamente per gestire la scena e avviare le prime operazioni investigative. Alle ore 19, il corpo è stato recuperato.

Il cadavere appartiene a un uomo di circa 50-55 anni, di corporatura robusta e altezza di 1,80 metri, con capelli brizzolati e barba incolta. Indossava una giacca di tuta nera, pantaloni abbinati, scarpe da ginnastica e giaccone. Al momento, non sono stati trovati segni di violenza sul corpo, e non è stato possibile identificare immediatamente la vittima, che non presenta tatuaggi o segni distintivi. Gli investigatori stanno ora cercando di risalire alla sua identità, esaminando anche possibili denunce di scomparsa.

La salma è stata trasportata all'ospedale di Chieti, dove sarà sottoposta a esame autoptico. Le indagini sono coordinate dalla procura di Lanciano, che sta cercando di fare chiarezza sulle cause della morte e se questa possa essere legata a un incidente o a un altro tipo di evento. La polizia scientifica è al lavoro per analizzare ogni possibile indizio presente sul corpo e nell'area circostante, al fine di raccogliere informazioni utili per proseguire con le indagini.

Questo tragico episodio ha scosso la comunità locale, che si interroga ora sulle circostanze che hanno portato alla morte di quest’uomo, ancora senza nome, nelle acque del fiume Sangro.