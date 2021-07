Scoppia incendio in una casa a Pescara, ferita gravemente 54enne

Una donna di 54 anni di Pescara è rimasta intossicata e ustionata sul 30% del corpo questa mattina in seguito ad un incendio avvenuto in un appartamento di via Nazionale Adriatica Sud a Pescara a poche decine di metri dal confine di Francavilla al Mare.

La donna, soccorsa dai sanitari del 118 è stata stabilizzata e trasportata poi in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale civile "Santo Spirito".

I sanitari stanno valutando per un trasferimento della donna al "Sant'Eugenio"di Roma. Altre due persone che erano all'interno della palazzina sono riuscite ad uscire in tempo e sono state medicate sul posto.

Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 anche gli agenti della Squadra Volante che stanno ricostruendo l'accaduto.