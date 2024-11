Scopri come il Comune rinnova il campo sportivo con 286.000 euro!

L'intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo Zappacosta prevede la creazione di un nuovo campo in erba sintetica e una serie di miglioramenti per il servizio al pubblico.

Il progetto di rigenerazione urbana che coinvolge l’impianto sportivo di Fosso Lupi sta per prendere il via con l’aggiudicazione della gara per i lavori di riqualificazione. Grazie a un contributo regionale di 200.000 euro e a un cofinanziamento da parte del Comune pari a 86.000 euro, l'intervento si inserisce all’interno di un piano più ampio che mira a rendere la struttura più moderna e funzionale. L'impianto Valerio Zappacosta, che si estende su una superficie complessiva di 25.000 metri quadrati, è destinato a diventare un punto di riferimento per la pratica sportiva, in particolare per il calcio.

Il sindaco Giorgio De Luca e l'assessore allo sport Roberto Cavallo hanno sottolineato come questi lavori siano fondamentali per migliorare la qualità della struttura, offrendo così un servizio sempre più completo ed efficiente per i cittadini. In particolare, il nuovo impianto si concentrerà sul miglioramento delle infrastrutture per i più giovani, che troveranno spazi adeguati per l'allenamento e le competizioni.

Il campo in terra battuta, che da tempo non era più utilizzato, sarà trasformato in un moderno campo in erba sintetica. Questa novità permetterà di utilizzarlo per allenamenti e attività sportive di minore impegno, in modo complementare al campo principale dello stadio comunale. Quest'ultimo, già dotato di un blocco spogliatoi con pannelli fotovoltaici e sistema di accumulo di acqua calda sanitaria, continua a essere utilizzato per le manifestazioni agonistiche.

Oltre alla realizzazione del nuovo campo da gioco, l’intervento prevede anche la sistemazione dell’area parcheggio per i veicoli e il ripristino della recinzione perimetrale dell’impianto. Questi lavori rientrano nell’ambito di un più ampio programma di miglioramento delle strutture sportive comunali, che punta ad elevare il livello di qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il nuovo progetto non solo risponde alle esigenze degli atleti più giovani, ma mira anche ad aumentare la fruibilità dell’impianto da parte di un pubblico più ampio, rafforzando il legame della comunità con le strutture locali. La riqualificazione dell’impianto sportivo Zappacosta rappresenta quindi un passo importante verso un futuro più sostenibile e attento alle esigenze sportive di tutti.