Scopri i 10 bonus ISEE 2025 che nessuno ti ha mai svelato

Nel 2025, nuove agevolazioni economiche per le famiglie italiane: ecco i 10 bonus ISEE più rilevanti e i requisiti per ottenerli.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento essenziale per le famiglie italiane, poiché permette l'accesso a numerose agevolazioni economiche e sociali. Con l'arrivo del 2025, il panorama dei bonus legati all'ISEE si arricchisce di nuove opportunità, offrendo sostegni significativi per migliorare la qualità della vita. Di seguito, una panoramica dei 10 bonus più rilevanti disponibili quest'anno e i requisiti necessari per beneficiarne.

Bonus Nascite: Previsto un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Possono accedere al bonus le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. È importante notare che l'assegno unico non influisce sul calcolo dell'ISEE.

Bonus Asilo Nido: Contributo di 2.100 euro destinato al pagamento delle rette degli asili nido. Il requisito principale è un ISEE inferiore a 40.000 euro. A partire dal 2025, è stato eliminato l'obbligo di avere un altro figlio sotto i 10 anni per accedere al bonus.

Carta "Dedicata a Te": Confermata per il 2025 con una dotazione di 500 milioni di euro, questa carta è destinata alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, mantenendo i requisiti già previsti nel 2024.

Bonus Elettrodomestici: Agevolazione che copre fino al 30% del costo di un elettrodomestico di classe energetica ≥ B, fabbricato in Europa. Le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro ricevono un contributo di 200 euro, mentre quelle con ISEE superiore a tale soglia ottengono 100 euro.

Fondo Dote Famiglia per Attività Sportive e Ricreative: Destinato a sostenere le spese per attività sportive extrascolastiche per minori di età compresa tra 6 e 14 anni. Il requisito è un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Fondo di Garanzia per la Prima Casa: Offre una garanzia statale fino all'80% del valore di acquisto dell'immobile per specifiche categorie, come giovani coppie e famiglie numerose, con un ISEE fino a 40.000 euro. Questa misura è valida fino al 31 dicembre 2027.

Contributo per Spese di Locazione degli Studenti Fuori Sede: Incrementato il fondo per il 2025, questo contributo è destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali, con un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Bonus Bollette: Riconosciuto automaticamente sulla base dell'ISEE, prevede agevolazioni per le famiglie con ISEE non superiore a 9.530 euro (per nuclei con massimo 3 figli) e fino a 20.000 euro per le famiglie numerose.

Bonus Psicologo: Contributo il cui importo varia in base all'ISEE, destinato a sostenere le spese per sedute di supporto psicologico. Possono accedere al bonus le persone con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Attualmente, le domande sono sospese in attesa di nuove disposizioni.