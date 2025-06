Scopri il Bonus Giovani 2025

Dal 1° luglio 2025, l’INPS introduce il vincolo dell’incremento occupazionale netto per ottenere il bonus giovani, con dettagli aggiornati nel modulo di domanda.

Dal prossimo 1° luglio 2025, l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali prevista per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 subirà una modifica sostanziale. L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha aggiornato i requisiti: per accedere al bonus giovani, i datori dovranno dimostrare un incremento occupazionale netto nell’azienda.

Si tratta di una condizione aggiuntiva, convenuta con la Commissione Europea, che estende a livello nazionale quanto già previsto per le Zone Economiche Speciali. In breve, per beneficiare dell’agevolazione, il numero medio di unità lavorative (ULA) deve risultare superiore nei dodici mesi successivi all’assunzione rispetto all’anno precedente. In caso contrario, scatterà il recupero dei contributi già non versati.

L’incentivo, riconfermato al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), è confermato nei limiti di 500 € al mese per lavoratore (fino a max 24 mesi). Nelle regioni del Mezzogiorno incluse nella ZES, il limite sale a 650 € mensili.

Chi può accedere: datori di lavoro privati che assumono:

giovani under 35 anni ,

mai stati occupati con contratti a tempo indeterminato,

sia per nuove assunzioni sia per trasformazioni da contratti a termine,

inclusi part-time, cooperative, somministrazione, ma esclusi apprendistato, lavoro domestico e ruoli dirigenziali.

Stanziamento confermato: il Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021‑2027 destina 1,429 miliardi di euro per il bonus giovani (oltre 479 milioni per quello donne), con circa 55.500 domande già presentate e impegno di 579 milioni solo nella prima quindicina post-16 maggio 2025.

Modulo di domanda aggiornato: dal 16 maggio è disponibile sul Portale delle Agevolazioni. Il formulario include la dichiarazione vincolante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui il datore attesta l’incremento occupazionale netto e il suo mantenimento per ottenere l’esonero .

Aspetti operativi rilevanti: