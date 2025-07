Scopri il caldo africano, i temporali in arrivo e le temperature impazzite d’Italia

Previsioni aggiornate, da venerdì stabile e soleggiato, sabato rovesci al Nord, domenica pomeriggi caldi e limpidi con lieve variabilità alpina.

Nella settimana che si apre venerdì 18 luglio, l’Italia sperimenterà una fase climatica particolarmente dinamica. Venerdì sarà all’insegna della stabilità e del sole, con cieli chiari quasi ovunque e qualche nube pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino. Le temperature massime oscilleranno tra i 28 e 32 °C al Nord, 29–33 °C al Centro e 30–35 °C al Sud.

Il sabato 19 luglio vedrà invece l’arrivo di atmosfere instabili al Nord: temporali e rovesci interesseranno inizialmente le Alpi, per poi estendersi alla media-alta pianura (Piemonte e Lombardia), mentre il Centro registrerà nubi isolate sull’Appennino, infine il Sud rimarrà soleggiato e caldo, con picchi fin verso i 38 °C nelle zone interne.

Domenica 20 luglio sarà caratterizzata da prevalente sereno in tutta Italia, con qualche nube sparsa su Alpi e Prealpi e sporadici rovesci pomeridiani. Le temperature saranno in crescita: massime tra 30–35 °C al Nord, 31–36 °C al Centro e un’intensa ondata di calore nel Sud, con picchi tra 35 e 40 °C .

Guardando oltre, lunedì 21 luglio, una nuova perturbazione atlantica potrà causare piogge deboli su Alpi occidentali e qualche annuvolamento altrove, mentre le regioni centrali e meridionali resteranno sostanzialmente stabili e soleggiate. Nei giorni successivi (22–23 luglio), il Nord vedrà temporanei rovesci in quota, mentre il Centro-Sud manterrà condizioni generalmente serene, salvo locali addensamenti in montagna .

In prospettiva, a partire da domenica 20, si consoliderà un anticiclone africano che determinerà temperature da primato, superiori ai 40 °C soprattutto nelle regioni meridionali e sulle isole, fino a sfiorare picchi tra 45 °C in zone interne di Sicilia e Sardegna. Questo salto termico avverrà in seguito alla temporanea instabilità di fine settimana.

Nel complesso, la settimana si delineerà con un’alternanza tra stabilità, flash temporaleschi al Nord, e una progressiva ondata di caldo africano che, da fine weekend, investirà il Centro-Sud. Il menù meteo comprende: sole, caldo crescente, temporali isolati, e inevitabile carenza d’acqua; un richiamo alla prudenza soprattutto per chi dovrà stare all'aperto nelle ore calde.

Infine, si consiglia un monitoraggio quotidiano delle previsioni locali, vista la possibile vulnerabilità dei territori alpini e appenninici ai fenomeni meteorologici veloci.

Venerdì 18 luglio

Nord: Cielo in prevalenza sereno , salvo qualche nube sparsa al mattino e isolati rovesci diurni su Alpi e Prealpi . Massime: 28–32 °C

Centro: Giornata stabile con ampi spazi di sole e qualche annuvolamento sull’ Appennino centrale nel pomeriggio, senza fenomeni di rilievo. Massime: 29–33 °C

Sud: Condizioni generalmente soleggiate , con nubi pomeridiane innocue sui rilievi. Massime: 30–35 °C



⛈ Sabato 19 luglio

Nord: Arrivo di una perturbazione atlantica . Temporali su Alpi e Prealpi , in estensione alla pianura piemontese e lombarda entro sera. Massime: 28–33 °C

Centro: Parzialmente nuvoloso con piovaschi locali pomeridiani sull’Appennino, più soleggiato lungo le coste. Massime: 29–34 °C

Sud: Giornata estiva e calda , con cielo sereno su tutte le regioni e rare nubi ad evoluzione diurna. Massime: 34–38 °C



☀️ Domenica 20 luglio

Nord: Ampio soleggiamento , salvo variabilità su Alpi e Prealpi , dove non si escludono isolati temporali nel pomeriggio o in serata. Massime: 30–35 °C

Centro: Tempo stabile e soleggiato , possibili nubi di passaggio sulla dorsale appenninica. Massime: 31–36 °C

Sud: Prosegue l’ondata di caldo intenso con cieli limpidi ovunque. Picchi elevati nelle aree interne. Massime: 35–40 °C



Lunedì 21 luglio

Nord-Ovest: Coperto con piogge moderate su Alpi occidentali , nubi sparse altrove.

Nord-Est: Soleggiato in pianura e sulla costa, nubi in montagna. Massime: 30–34 °C

Centro: Sereno o poco nuvoloso , qualche nube tra Toscana e dorsale appenninica. Massime: 32–37 °C

Sud: Cielo sereno ovunque, caldo africano su regioni interne e isole. Massime: 36–41 °C



Martedì 22 luglio

Nord-Ovest: Piogge deboli sulla Riviera Ligure , sereno o poco nuvoloso altrove.

Nord-Est: Prevalente sereno , nubi sparse su Dolomiti e Friuli. Massime: 31–35 °C

Centro: Qualche nube sparsa in Toscana, per il resto tempo stabile . Massime: 33–38 °C

Sud: Giornata limpida e molto calda , specie tra Sicilia e Calabria . Massime: 37–42 °C



⛅ Mercoledì 23 luglio