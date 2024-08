Scuola 2024-2025: Natale Record e il Ponte di Pasqua che Fa Discutere

Con l'inizio del nuovo anno scolastico ormai alle porte, studenti e famiglie si preparano a rientrare tra i banchi. Come ogni anno, il calendario scolastico offre alcune opportunità per staccare la spina, grazie ai giorni festivi e ai ponti che si delineano. Vediamo nel dettaglio quali saranno le pause previste per l'anno scolastico 2024-2025.

Primo novembre: il primo ponte dell'anno

La prima occasione per una breve pausa arriva subito a novembre. Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, cade di venerdì, offrendo agli studenti un lungo weekend di tre giorni, il primo ponte dell'anno scolastico.

Immacolata: nessun ponte quest'anno

L'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, quest'anno non regalerà alcun ponte. Cadendo di domenica, non comporterà giorni di vacanza aggiuntivi, rendendolo un normale fine settimana per gli studenti.

Vacanze di Natale: una pausa record

Le festività natalizie del 2024 porteranno una sorpresa: le scuole chiuderanno venerdì 20 dicembre e riapriranno martedì 7 gennaio, offrendo agli studenti una sosta di ben 17 giorni. Un periodo di vacanza insolitamente lungo, come non si vedeva da diversi anni.

Pasqua e 25 aprile: il ponte che divide

La Pasqua del 2025 cadrà il 20 aprile, e le vacanze scolastiche inizieranno venerdì 18 aprile, con alcuni istituti che potrebbero anticipare al giovedì 17. Gli studenti torneranno in aula mercoledì 23 aprile, ma la ripresa sarà breve: il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di venerdì, garantendo un altro weekend lungo. Tuttavia, questa coincidenza ha già suscitato qualche polemica, poiché si tratta di una pausa che interrompe nuovamente il ritmo scolastico, appena ripreso dopo la sosta pasquale.

Primo maggio: un'altra occasione di pausa

Infine, il primo maggio, Festa dei Lavoratori, nel 2025 cadrà di giovedì, aprendo la possibilità di un ulteriore ponte di quattro giorni, prima della conclusione dell'anno scolastico.

In sintesi, l'anno scolastico 2024-2025 offrirà diverse opportunità di sosta, con un Natale particolarmente lungo e un ponte pasquale che rischia di diventare oggetto di discussione. Le famiglie potranno organizzarsi per sfruttare al meglio queste pause, anche se non mancheranno le voci critiche su una possibile frammentazione eccessiva del calendario scolastico.