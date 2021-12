Scuola, a Chieti la riapertura scolastica slitta al 10 gennaio, dopo lo screening

Il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha predisposto l'ordinanza che prevede lo slittamento al 10 gennaio 2022 del ritorno a scuola per gli alunni della primaria e secondaria di primo grado.

Una scelta che rende possibile l'effettuazione di tamponi antigenici, per rilevare eventuali casi positivi al Covid, nei giorni precedenti il rientro, ovvero il 7, l'8 e il 9 gennaio, per i bambini delle elementari e delle medie cittadine che potranno effettuarli grazie alla sinergia fra Comune, Arma dei Carabinieri ed Esercito.

"Nei giorni prima del rientro a scuola stiamo predisponendo uno screening di massa con adesione volontaria - dicono il sindaco Ferrara e l'assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino - Lo faremo con tamponi antigenici e saremo coadiuvati dall'Arma dei Carabinieri al comando del tenente colonnello Salvatore Falvo e dall'Esercito, per mettere in sicurezza il rientro a scuola e in piena sinergia con le dirigenti dei comprensivi scolastici già avvisate.

Ci preme mantenere al più a lungo possibile la didattica in presenza, perché i bambini hanno bisogno della scuola e perché la Dad, lo scorso anno, ha toccato profondamente non solo la loro vita, ma anche quella delle famiglie. Non saranno fatti tamponi ai piccolissimi, per la minore incidenza del virus nei giovanissimi e anche perché alla scuola dell'infanzia e ai nidi non indossano la mascherina.

La scuola sarà chiusa fino al 9 gennaio con riapertura il 10. Daremo indicazioni più articolate sulla modalità dell'effettuazione nei prossimi giorni, in una conferenza congiunta che terremo lunedì".