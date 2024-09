Scuola: il calendario 2024-2025 tra festività e 'ponti': tutte le date da segnare

Il nuovo anno scolastico si preannuncia ricco di appuntamenti, con festività e 'ponti' che spezzano la routine delle lezioni. Scopri le date chiave per pianificare al meglio le tue vacanze.

Sono le Regioni a stabilire le date di apertura e chiusura delle scuole per il 2024-2025, garantendo comunque un numero uniforme di giorni di lezione per tutti gli studenti italiani. Tuttavia, ogni istituto può sfruttare la propria autonomia per decidere specifiche chiusure durante l'anno scolastico, con particolare attenzione alle festività e ai relativi 'ponti'.

Quest'anno, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, che hanno ripreso le lezioni già il 5 settembre. Lo stesso giorno ha segnato l'inizio delle attività per le scuole dell'infanzia in Lombardia. A seguire, il 9 settembre, è stata la volta degli alunni della Provincia autonoma di Trento. Altre sei regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, hanno visto il ritorno sui banchi l'11 settembre, mentre il 12 settembre ha segnato il rientro in Campania, Molise, Lombardia e Sardegna. Gli ultimi a tornare saranno gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana il 16 settembre.

Skuola.net ha pubblicato una sintesi dettagliata delle festività e dei 'ponti' previsti per l'anno scolastico 2024/2025, fornendo un quadro chiaro delle date da segnare sul calendario.

Quando cade la prima vacanza scolastica? La prima pausa arriverà con il 1° novembre, giorno di Ognissanti, che quest'anno cade di venerdì. Questo garantisce agli studenti un lungo weekend di riposo, e per chi frequenta anche il sabato, potrebbe significare un weekend di quattro giorni. Tuttavia, in alcune regioni come Lombardia, Liguria, Lazio, Piemonte e Toscana, la decisione di chiudere anche il 2 novembre sarà lasciata alle singole scuole. Nella provincia di Trento, invece, è già stato deciso che le scuole rimarranno chiuse dal 26 ottobre, mentre a Bolzano dal 31 ottobre.

Un po' meno fortunati gli studenti per l'Immacolata Concezione dell'8 dicembre, che quest'anno cade di domenica, privando così di una giornata di riposo aggiuntiva.

Come saranno organizzate le vacanze di Natale 2024? Le vacanze natalizie inizieranno il 23 dicembre e termineranno il 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Uniche eccezioni saranno la Toscana, che posticipa l'inizio delle vacanze al 24 dicembre, e la Sicilia, dove le scuole riapriranno il 7 gennaio. A Bolzano, invece, gli studenti potranno godere della pausa natalizia già dal 21 dicembre.

E il Carnevale 2025? Per quanto riguarda il Carnevale, le date variano da regione a regione. Il Martedì Grasso sarà il 4 marzo, ma alcune regioni come Campania, Lombardia, Sardegna e Basilicata hanno già previsto una chiusura il 3 e il 4 marzo, con ritorno il 5, mentre in Friuli Venezia Giulia, Molise, Veneto e Trentino le vacanze includeranno anche il 5 marzo. In Piemonte, si aggiunge anche il sabato 1 marzo, mentre a Bolzano le scuole resteranno chiuse dal 1 al 9 marzo.

Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2025? Le vacanze pasquali, che includono un lungo periodo di pausa, inizieranno giovedì 17 aprile e termineranno martedì 22 aprile, con rientro il giorno successivo. Tuttavia, in Veneto e Valle d’Aosta, le lezioni riprenderanno già il 22 aprile.

Quali sono i 'ponti' previsti dopo Pasqua? Dopo Pasqua, gli studenti avranno una nuova opportunità di riposo con il 25 aprile, festa della Liberazione, che quest'anno cade di venerdì. Molte regioni hanno già indicato la chiusura anche per sabato 26, garantendo così un mini-ponte. Non è escluso che alcuni istituti decidano di estendere la pausa aggiungendo il 23 e il 24 aprile, offrendo così agli studenti oltre dieci giorni di vacanza.

La settimana successiva, il 1° maggio, festa dei lavoratori, cade di giovedì, creando un'ulteriore possibilità di ponte fino a domenica 4 maggio. Alcune regioni, tra cui Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Marche, Molise, Veneto, Trentino e Valle d’Aosta, hanno già pianificato la chiusura delle scuole anche per il 2 e 3 maggio.

Quando finiscono le scuole nel 2025? Le vacanze estive inizieranno il 6 giugno per gli alunni dell'Emilia Romagna, seguiti il 7 giugno da quelli di Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. In Basilicata, Liguria, Toscana e Valle d'Aosta, la chiusura sarà il 10 giugno, mentre a Trento il 12 e a Bolzano il 13 giugno.

E gli esami di Maturità e Terza Media nel 2025? Per gli studenti che affrontano gli esami di Stato, il calendario è già definito. Gli esami di Terza Media inizieranno tra il 9 e il 13 giugno, mentre la Maturità partirà con la prima prova scritta mercoledì 18 giugno 2025.

Con un calendario così articolato, le famiglie avranno molte opportunità per organizzare vacanze e brevi pause, approfittando delle numerose festività e 'ponti' previsti durante l'anno scolastico.