Scuola, visita nel capoluogo della ministra Azzolina, "le famiglie possono stare tranquille"

"Cerchiamo altri spazi perché è evidente che li dobbiamo trovare. Io sono qui apposta per collaborare con tutti, enti locali e dare una mano. I soldi li abbiamo, le risorse le abbiamo messe, quindi adesso vi chiedo solo una cosa: lasciateci lavorare perché non vogliamo fare altro".

Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a proposito della ricostruzione delle scuole all'Aquila, dopo averne parlato con il sindaco Pierluigi Biondi e la dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, Antonella Tozza.

"Partiamo da un presupposto - ha spiegato -: abbiamo degli spazi già presenti, questi andranno modernizzati , poi grazie alla nostra collaborazione, dello Stato tutto insieme , Ministero ed enti locali, ne troveremo degli altri, infine metteremo l'organico, l'organico in più, sia del personale docente, sia Ata, per ripartire tutti insieme".

"Le famiglie possono stare veramente tranquille perché riporteremo tutti i loro figli a scuola, cioè i nostri studenti torneranno a scuola. Il primo settembre tutti quelli che dovranno sia recuperare l'apprendimento sia potenziarlo, e insieme alle Regioni abbiamo stabilito l'inizio per il 14 settembre per tutti gli altri".

"Io sono qui oggi e girerò tutti i territori italiani - ha spiegato - perché l'inizio dell'anno scolastico inizierà con una scuola migliore, più nuova rispetto a quella cui siamo sempre stati abituati. Ringrazio tutto il personale scolastico che ci lavora, però abbiamo il dovere non solo di sognare, come ho detto, ma di realizzare anche degli ambienti di apprendimento nuovi che portino a spazi di innovazione didattica e poi dobbiamo assolutamente cercare altri spazi. Io sono qui per collaborare con tutti, con tutti gli enti locali, dare una mano perché l'obiettivo è ripartire a settembre, è l'obiettivo del paese tutto".

"Questo Governo investe finalmente sulla scuola, i problemi delle cattedre ci sono sempre stati, ma abbiamo bandito concorsi per 80 mila persone e in più quest'estate si faranno le normali immissioni di ruolo: il nostro compito è riportare gli studenti a scuola con tutto il personale scolastico, sia docente che Ata, presente".

"Tutta l'organizzazione - ha aggiunto - verrà fatta nel tavoli regionali: io sono qui apposta per coordinarci, monitorare e non creare nessun disagio alle famiglie".

"Studenti esclusi in Abruzzo? È una fake news di Salvini. La scuola non è una lotteria. Noi dobbiamo ricominciare la scuola. Nessuno studente resterà fuori dalla scuola. Il nostro compito è riportarli tutti in classe".