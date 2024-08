Scuole in Abruzzo: il 16 settembre suona la campanella, ma non per tutti gli istituti

In Abruzzo, la campanella suonerà il 16 settembre per la maggior parte degli studenti, ma non tutti gli istituti riprenderanno le lezioni lo stesso giorno. Infatti, le Regioni hanno la facoltà di stabilire le date di inizio e fine delle lezioni, lasciando però alle singole scuole una certa autonomia per adattare il calendario alle proprie esigenze. Questo consente agli istituti di decidere eventuali anticipi o posticipi delle lezioni, fermo restando il numero minimo di giorni di scuola stabilito a livello nazionale.

Mentre in Abruzzo, così come in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, gli studenti torneranno in classe il 16 settembre, altre regioni hanno fissato il ritorno sui banchi in date diverse. I primi a riprendere le attività saranno gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, che torneranno a scuola già il 5 settembre, seguiti dai bambini delle scuole dell'infanzia della Lombardia lo stesso giorno.

Il 9 settembre sarà la volta degli studenti della Provincia autonoma di Trento, mentre il 12 settembre vedrà il rientro in classe degli alunni in Campania, Lombardia, Molise e Sardegna. In sei regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, la ripresa è fissata per l'11 settembre.

Indipendentemente dalle date di riapertura, tutte le scuole italiane rispetteranno le chiusure per le festività nazionali nel corso dell'anno scolastico 2024-2025, inclusi il 1° novembre (Tutti i Santi), l'8 dicembre (Immacolata Concezione), il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano), il 1° gennaio (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), e il 25 aprile (Festa della Liberazione), tra le altre.