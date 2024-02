Seconda Condanna per Stalking: 57enne Molestava l'Ex Fidanzata Anche Durante gli Arresti Domiciliari

Un uomo di 57 anni è stato condannato a un anno di reclusione per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, nonostante fosse già agli arresti domiciliari per lo stesso reato. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, in continuità con una precedente condanna a tre anni di reclusione, già scontata, pronunciata dalla Corte d'Appello. Il pubblico ministero Roberta Capanna aveva richiesto una condanna di 8 mesi di reclusione.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, i fatti risalgono all'estate del 2021 quando l'uomo, pur trovandosi agli arresti domiciliari in relazione a un altro procedimento penale per stalking nei confronti della donna, avrebbe continuato a molestare l'ex fidanzata tramite WhatsApp e Facebook. L'accusa sostiene che l'uomo avrebbe pubblicato frasi e messaggi insinuanti, dando l'impressione di essere a conoscenza di particolari della vita della vittima. Inoltre, avrebbe effettuato telefonate anonime di notte e inviato messaggi ingiuriosi, causando un grave stato di ansia alla donna. Attualmente, l'uomo è soggetto all'obbligo di dimora per un'altra vicenda giudiziaria.