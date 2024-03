Secondo Exit Poll Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 50,5% - 54,5% e D'Amico 45,5% - 49,5%.

Le urne hanno chiuso puntualmente alle 23:00 in Abruzzo, segnando la fine del voto per le elezioni regionali. La competizione ha visto una serrata sfida a due tra il governatore in carica Marco Marsilio, rappresentante del centrodestra, e Luciano D’Amico, il candidato unico di un ampio schieramento che comprende tutta l'opposizione. Il secondo exit poll diffuso alle 23:35, Marsilio ha un ampio margine di vantaggio.

Secondo exit poll delle Regionali in Abruzzo realizzato per "Il Centro" (copertura 100%), Marsilio (centrodestra) si attesta tra il 50,5% e il 54,5% mentre D'Amico (centrosinistra) tra il 45,5% e il 49,5%.

Il dato delle coalizioni sono il centrodestra a 51,5 - 55,5% ed il centrosinistra a 44,5 - 48,5%.