Selezione per la Direzione Amministrativa e Sanitaria della Asl Lanciano-Vasto-Chieti: 29 Candidati

La competizione per due importanti posizioni di leadership presso la Asl Lanciano Vasto Chieti vede ben 29 candidati in gara. Sono 16 i candidati per il ruolo di Direttore Sanitario e 13 per il ruolo di Direttore Amministrativo. Queste candidature sono state presentate in risposta a una manifestazione di interesse promossa dal Direttore Generale Thomas Schael, anche alla luce dei considerevoli investimenti previsti nell'ambito delle strutture sanitarie.

I 13 candidati per il ruolo di Direttore Amministrativo saranno sottoposti a un colloquio conoscitivo il prossimo 2 ottobre. Mentre il 5 ottobre toccherà ai 16 aspiranti al ruolo di Direttore Sanitario.

La scelta del Direttore Sanitario è particolarmente cruciale data la complessità degli obiettivi da raggiungere. Questi includono gli obiettivi contrattuali e quelli aziendali strategici, tra cui migliorare la salute nelle aree interne, sviluppare la telemedicina e l'innovazione digitale, ridurre la mobilità passiva e le liste d'attesa, reclutare specialisti dove c'è maggiore carenza, implementare programmi di prevenzione e garantire le prestazioni essenziali di assistenza (LEA).

La Commissione incaricata di valutare i candidati è composta da esperti nel settore, tra cui il Rettore dell'Università D'Annunzio, Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale di Telemedicina e Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità, e membri interni.

Il processo di nomina dei nuovi Direttori dovrà essere veloce, considerando anche il periodo di transizione dovuto alla vacanza del ruolo di Direttore Sanitario a partire dal 16 ottobre, quando Maria Di Sciascio, attualmente facente funzioni, assumerà un incarico analogo presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno.