Sentenza Storica: Banca e Operatore Telefonico Condannati dopo la Frode Online

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza rilevante, condannando una banca e un operatore di telecomunicazioni a risarcire le vittime di una frode online nota come "SIM Swap". Questa truffa consiste nel duplicare la scheda SIM di un ignaro utente, permettendo ai criminali di intercettare i messaggi contenenti i codici di accesso ai conti bancari online, con conseguente svuotamento degli stessi.

Le vittime, due società milanesi, si sono trovate di fronte al rifiuto di responsabilità da parte della banca e dell'operatore telefonico, i quali avevano attribuito la colpa dell'accaduto agli stessi clienti. Nonostante ciò, le società, convinte della propria correttezza e forti del fatto di aver prontamente avvisato i rispettivi referenti, hanno deciso di procedere per vie legali, contestando la mancata attivazione delle procedure antifrode che avrebbero potuto prevenire il furto.

Dopo circa tre anni di battaglia legale, il tribunale ha dato ragione alle vittime, ordinando non solo il risarcimento delle somme sottratte, ma anche il pagamento delle spese legali da parte della banca e dell'operatore di telecomunicazioni.

L’avvocato Andrea Monti, difensore delle società e docente presso l’Università d’Annunzio, ha commentato la sentenza sottolineando la sua importanza. "È una decisione cruciale", ha dichiarato Monti, "perché il tribunale ha superato la classica linea difensiva degli istituti bancari, che spesso imputano la responsabilità al cliente per negligenza. In questo caso, il tribunale ha rilevato l’assenza di prove che dimostrassero una colpa grave delle vittime, mentre la banca non ha saputo dimostrare di aver adottato misure di sicurezza sufficienti per proteggere i suoi clienti da frodi di questo tipo".

Nonostante la possibilità di un ricorso in appello, questa sentenza stabilisce un precedente significativo che potrebbe favorire future vittime di phishing, offrendo loro una maggiore tutela e nuove possibilità di difesa legale.