Senza patente, fermato: scoperta shock della polizia a L'Aquila

Durante un controllo di routine, la Polizia di Stato di L'Aquila ha arrestato un cittadino albanese per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, trovando 270 grammi di cocaina nascosti in un B&B locale.

Nella serata del 22 febbraio 2025, durante un normale pattugliamento, gli agenti hanno fermato un veicolo guidato da un uomo di origine albanese, noto per precedenti infrazioni. Nei giorni precedenti, la sua patente era stata ritirata a seguito di un incidente stradale in cui era risultato positivo alla cocaina.

Durante l'ispezione del veicolo, gli agenti hanno trovato un bilancino digitale con tracce di polvere bianca, presumibilmente cocaina, e una somma di denaro in contanti. Inoltre, l'uomo possedeva la chiave di una stanza in un B&B della città. La successiva perquisizione della camera ha portato al sequestro di 270 grammi di cocaina, ulteriori somme di denaro, diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale "Le Costarelle" a Preturo (AQ). L'arresto è stato successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di operazioni antidroga nella regione. Recentemente, la Polizia di Stato ha smantellato una banda dedita allo spaccio di cocaina all'Aquila, arrestando 26 persone coinvolte in un giro d'affari di circa 2 milioni di euro, con oltre 650 consumatori censiti.

Le autorità locali continuano a intensificare gli sforzi per combattere il traffico di droga, evidenziando l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e comunità per contrastare efficacemente questo fenomeno.