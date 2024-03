Sequestrata Discarica di Rifiuti Pericolosi a "Piano della Stazza": Indagini in Corso

Una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi è stata scoperta e sequestrata dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tocco da Casauria in località "Piano della Stazza". L'area interessata si estende su un terreno di 600 metri quadrati, dove ignoti hanno tagliato una catena metallica per accedervi.

L'intervento dei carabinieri forestali è stato avviato a seguito della denuncia presentata da un imprenditore marsicano, che ha scoperto il deposito illegale di rifiuti speciali pericolosi sul suo terreno adiacente all'Autostrada A25. Il luogo è stato utilizzato per lo scarico di circa 15 metri cubi di rifiuti provenienti da attività edilizie, tra cui scarti di cappotto termico, guaine isolanti bituminose, imballaggi di plastica, calcinacci, materiale metallico e plastico, batterie esauste, vernici, e altro ancora.

L'area è stata posta sotto sequestro preventivo e affidata in custodia giudiziale al proprietario del terreno, a disposizione della Procura della Repubblica di Pescara. I carabinieri forestali hanno avviato indagini per individuare i responsabili del deposito illegale e hanno già raccolto elementi utili a tale scopo. È stata richiesta all'Autorità Giudiziaria competente la delega ad eseguire ulteriori accertamenti.

Il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara ha dichiarato che, una volta individuati i responsabili, potrebbero essere comminate sanzioni fino a 10.000 euro per l'abbandono dei rifiuti, con una pena raddoppiata se i rifiuti sono pericolosi. Inoltre, per la discarica non autorizzata, è prevista un'ammenda fino a 26.000 euro e un'eventuale pena detentiva da sei mesi a due anni.