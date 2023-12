Sequestrati Due Quintali di Botti Illegali su Furgone per Latticini: Denunciato il Conducente

La Guardia di Finanza di Isernia ha operato un importante sequestro intercettando due quintali e mezzo di botti illegali. Questo considerevole carico di artifici pirotecnici, contenenti circa 33 kg di nec (contenuto esplosivo netto), è stato trasportato su un furgone normalmente destinato al trasporto di latticini.

Il conducente del veicolo, residente a Pescara, è stato denunciato per i reati correlati a questo illecito trasporto. Secondo gli investigatori, la città di destinazione del carico era Pescara, proveniente da Napoli. Il sequestro è parte di un più ampio contesto di controllo economico del territorio, attuato per salvaguardare l'economia legale, la sicurezza e la salute dei cittadini. Questa operazione è stata realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, sotto l'egida dell'Autorità di Governo e di quella giudiziaria, per garantire il massimo livello di sicurezza sociale nella provincia.