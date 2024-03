Sequestrati deposito per autodemolizioni e carrozzeria abusivi: Titolare segnalato alla Procura

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di un deposito per autodemolizioni e carrozzeria abusivi su un'area di 8.500 metri quadrati. Oltre 100 auto in disuso e pezzi di ricambio sono stati scoperti stoccati in un deposito fatiscente, che fungeva anche da autofficina, senza le autorizzazioni richieste per legge e violando le normative ambientali.

L'intervento delle autorità è scattato dopo che la Guardia di Finanza della Compagnia di Giulianova e del Gruppo di Teramo ha rinvenuto pneumatici, batterie, olio esausto, vernici per auto e altri rifiuti di vario genere nell'area in questione. Inoltre, è stato individuato un container, presumibilmente utilizzato come abitazione o ricovero temporaneo per i lavoratori dell'autofficina e della carrozzeria, mantenuto in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Il titolare dell'attività è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Teramo per le violazioni al Testo unico ambientale, evidenziando il rispetto della legalità e della tutela dell'ambiente come priorità nelle azioni delle forze dell'ordine.