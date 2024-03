Sequestrati oltre 1000 metri di rete per la pesca di frodo al largo delle coste abruzzesi

Un'operazione condotta dai militari del nucleo subacqueo del Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza di Pescara ha portato al sequestro di oltre mille metri di rete utilizzata per la pesca di frodo. La rete è stata individuata a circa 50 metri dalla costa, nella località di Ripari di Giobbe di Ortona.

Durante un normale servizio di vigilanza costiera, i finanzieri hanno scoperto la rete senza alcuna segnalazione in una zona vietata per la pesca. Il pesce catturato è stato prontamente liberato e rimesso in mare.

Questa operazione fa parte degli sforzi continuati per contrastare un fenomeno diffuso in Italia, che coinvolge ingenti somme di denaro e contribuisce all'evasione fiscale e all'ingresso sul mercato di pesce privo della necessaria tracciabilità.

La pesca illegale è un problema serio lungo le coste abruzzesi, coinvolgendo non solo i pescatori locali ma anche quelli provenienti dalle regioni circostanti. Le autorità stanno intensificando i controlli per garantire il rispetto delle normative e la tutela delle risorse ittiche e ambientali della regione.