Sequestro sulla Riviera: Indagini e 5 Indagati per Lottizzazione Abusiva

Le autorità hanno messo sotto sequestro due edifici in costruzione di valore milionario sulla riviera di Francavilla, in un'operazione condotta dai carabinieri forestali. Cinque persone sono indagate per i reati di lottizzazione abusiva e abuso d'ufficio, in un'indagine scaturita da un esposto presentato dai consiglieri di minoranza dell'amministrazione comunale.

Le indagini mirano a chiarire l'assegnazione di volumetrie edificabili alla ditta edile da parte del Comune, in relazione a una convenzione per la cessione di spazi edificabili vicino al litorale cittadino. Secondo l'ipotesi della Procura, supportata da un parere tecnico giuridico, questa convenzione è stata considerata illegittima.

La cessione riguarda la concessione di volumetrie ad aree prive di indice edificatorio, di cui una parte è stata utilizzata per ampliare un edificio esistente sul lungomare. Questa attività edilizia è stata considerata di forte impatto e ha aggravato il carico urbanistico di un'area già congestionata.

Secondo i carabinieri forestali, l'operazione ha impedito ulteriori cementificazioni nell'area grazie all'utilizzo della cubatura rimanente concessa illegalmente con la convenzione.