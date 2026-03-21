Serie A, italiani quasi spariti: il Como fa registrare un dato clamoroso

Numeri sorprendenti sull’impiego dei calciatori italiani nel massimo campionato: alcune squadre puntano sugli azzurri, altre invece riducono drasticamente la loro presenza in campo

Nel panorama della Serie A, continua a far discutere il progressivo calo dell’utilizzo dei calciatori italiani, con dati che evidenziano un trend ormai consolidato. A spiccare è il caso del Como, che stabilisce un primato negativo difficilmente eguagliabile: nelle prime 29 giornate di campionato è stato impiegato un solo giocatore italiano.

Si tratta del difensore Edoardo Goldaniga, sceso in campo per appena un minuto lo scorso 21 settembre nella sfida vinta contro la Fiorentina. Un dato che fotografa una situazione estrema: nessun altro calciatore con passaporto italiano ha trovato spazio in campionato con la maglia lariana.

Il dato appare ancora più significativo se si considera la composizione della rosa del Como, che conta appena due italiani su 27 giocatori: oltre a Goldaniga, è presente il portiere Mauro Vigorito, mai utilizzato finora. Numeri che collocano il club all’ultimo posto nella classifica relativa ai minuti giocati dagli italiani.

All’estremo opposto della graduatoria si posizionano squadre che continuano a valorizzare i talenti nazionali. In testa figura il Cagliari, che ha totalizzato 18.868 minuti giocati da italiani, seguito dalla Cremonese con 16.887 e dalla Fiorentina con 15.422. Tra le grandi squadre, il Napoli è la prima a comparire, al nono posto con oltre 9.000 minuti, davanti all’Inter, che si attesta a quota 8.711.

Segue la Juventus, con 8.657 minuti, mentre più indietro si colloca il Milan, tra le squadre con il minor impiego di italiani, fermo a circa 4.924 minuti. Una situazione che riflette scelte tecniche e strategie di mercato sempre più orientate verso giocatori stranieri.

Il quadro complessivo evidenzia una trasformazione profonda del campionato italiano, dove la presenza di calciatori nazionali si riduce progressivamente, alimentando il dibattito sul futuro del movimento calcistico e sulla valorizzazione dei talenti locali.