Serpenti come Sentinelle di Terremoti: Studio del Max Planck Institute

Un'interessante indagine condotta dai ricercatori del Max Planck Institute, noto centro di ricerca tedesco, si concentra sulle testimonianze riguardanti i serpenti di Cocullo, una cittadina famosa per il suo rito dei Serpari. Nel 2009, prima del terremoto dell'Aquila del 6 aprile, i serpari locali hanno notato comportamenti insoliti nei rettili, fornendo indizi significativi.

Secondo Gianpaolo Montinaro, biologo specializzato in erpetologia, i serpari hanno segnalato una maggiore facilità nel raccogliere i serpenti nei giorni precedenti al sisma, con un numero superiore di esemplari fuori dalle tane rispetto al normale, soprattutto considerando il mese di marzo, quando solitamente l'attività di questi animali è limitata.

Montinaro, insieme ad altri ricercatori, conduce un monitoraggio dei serpenti a Cocullo, al fine di garantire il loro benessere e la conservazione della specie, nel contesto del tradizionale 'Rito dei Serpari'. Il progetto si è ampliato negli anni, coinvolgendo anche docenti dell'Università di Bari.

Ora, la ricerca si estende fino al Max Planck Institute, dove il dottor Martin Wikelski e la ricercatrice Uschi Müller del Dipartimento del Comportamento Animale intendono indagare sulla sensibilità dei serpenti ai movimenti sismici. Utilizzando il progetto mondiale Icarus (International Cooperation for Animal Research Using Space), che studia i movimenti e i comportamenti di migliaia di animali in tutto il mondo, si cercherà di comprendere se i serpenti possano anticipare cambiamenti ecologici e disastri naturali.

Il sindaco di Cocullo, Sandro Chiocchio, ha accolto favorevolmente la ricerca del Max Planck Institute, che prevede l'impianto di piccoli trasmettitori su alcuni serpenti locali per analizzare eventuali correlazioni tra l'attività sismica e i movimenti dei rettili nel territorio. Montinaro sottolinea che il Max Planck Institute ha già dimostrato competenze simili nello studio del comportamento delle capre sull'Etna, utilizzate come premonitrici delle eruzioni vulcaniche. Ora, con questo progetto in Abruzzo, si punta a esplorare la sismologia attraverso il comportamento dei serpenti.