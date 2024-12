Sessantenne perde tutto: ora vive per strada nell'indifferenza generale

Avvocato denuncia la vicenda di un uomo di San Salvo, abbandonato dalle istituzioni e costretto a dormire su una panchina al freddo.

A San Salvo, un uomo di 60 anni ha perso prima il lavoro e poi la casa, ritrovandosi a vivere per strada. La sua storia è stata resa pubblica dall'avvocato Walter Pracilio, che denuncia l'indifferenza delle istituzioni locali.

L'uomo, avvolto in un giubbotto insufficiente per le rigide temperature di dicembre, dorme su una panchina, sperando ogni giorno in un cambiamento che tarda ad arrivare. Secondo l'avvocato Pracilio, le istituzioni e le organizzazioni umanitarie di San Salvo e della vicina Vasto sembrano ignorare la sua situazione, evidenziando un sistema burocratico inefficace che lascia le persone in difficoltà senza supporto concreto.

Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, emerge un quadro desolante di una società che ha smarrito la sua umanità. L'uomo rischia ogni notte di morire assiderato, mentre chi dovrebbe aiutarlo sembra incapace di andare oltre le parole. Abbiamo creato una società in cui le persone, una volta impoverite e perseguitate fiscalmente, vengono dimenticate se non riescono a tenere il passo.

L'amministrazione comunale di San Salvo ha replicato alle accuse, affermando che i servizi sociali, in collaborazione con le Caritas locali, si sono attivati tempestivamente per affrontare la situazione. Nonostante le diverse soluzioni di assistenza e accoglienza offerte, l'uomo le avrebbe rifiutate. Il sindaco Emanuela De Nicolis ha dichiarato: "Le accuse di disinteresse non solo sono prive di fondamento, ma offendono il lavoro costante e spesso silenzioso di chi, ogni giorno, si adopera per aiutare chi si trova in difficoltà".

Tuttavia, l'avvocato Pracilio insiste nel sottolineare come questa vicenda rappresenti il fallimento di una comunità che si definisce solidale, ma che nei fatti lascia i più deboli ai margini, invisibili agli occhi di molti. Mentre le vetrine di San Salvo si riempiono di luci e decorazioni natalizie, e le famiglie si preparano a riunirsi per le feste, c'è un silenzio assordante intorno a questa storia, una vergogna che macchia l'immagine della comunità.

Questa vicenda solleva interrogativi sulla capacità delle istituzioni di fornire supporto efficace a chi si trova in situazioni di estrema difficoltà, evidenziando la necessità di un intervento più incisivo e di una maggiore sensibilità da parte della società civile.