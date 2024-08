Settembre 2024: Tutti i Nuovi Bonus per Famiglie, Giovani e Donne

A partire dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore diversi nuovi bonus destinati a famiglie, donne e giovani, con l’obiettivo di sostenere l’economia e favorire l’occupazione. Tra le novità spiccano il ritorno della social card "Dedicata a te", gli incentivi per le assunzioni e le agevolazioni per le donne in difficoltà. Ecco una panoramica completa delle misure in arrivo.

Social Card “Dedicata a te” con Nuove Modalità La social card “Dedicata a te” ritorna con alcune novità significative. Questo bonus di 500 euro annui è destinato alle famiglie con ISEE fino a 15mila euro e può essere utilizzato per acquisti di beni di prima necessità, carburanti e trasporti pubblici. La card, distribuita tramite Poste Italiane, non richiede domanda da parte dei beneficiari, che saranno selezionati d’ufficio. Le nuove disposizioni includono l’aumento dell’ammontare del bonus e l’ampliamento delle categorie di prodotti acquistabili, che ora comprendono anche prodotti DOP e IGP e altri alimenti. Tuttavia, sono esclusi tabacco, alcolici e bevande zuccherate.

Incentivi per Assunzioni a Tempo Indeterminato Dal 1° settembre scattano agevolazioni significative per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati sotto i 35 anni. Il decreto “Dl Coesione” prevede un esonero totale dei contributi per due anni, fino a un massimo di 500 euro al mese, con un incremento a 650 euro per le assunzioni nelle Zone Economiche Speciali (ZES). L'incentivo non si applica ai contratti di apprendistato e al lavoro domestico.

Agevolazioni per la Transizione Digitale e l'Occupazione Giovanile Il “Dl Coesione” prevede anche uno sgravio contributivo per le assunzioni di giovani impiegati in settori tecnologici e di transizione digitale. Questa misura prevede uno sconto totale sui contributi fino a 800 euro mensili, applicabile per un massimo di tre anni, fino al 2028.

Bonus per Donne in Condizioni di Svantaggio Un’altra novità riguarda le donne che vivono in condizioni di svantaggio sociale e sono disoccupate da almeno 24 mesi. L’esonero contributivo, pari a 650 euro mensili per 24 mesi, è disponibile a partire dal 1° settembre. Anche in questo caso, il bonus è maggiorato nelle ZES e non si applica al lavoro domestico e all’apprendistato.

Questi incentivi rappresentano un importante supporto per famiglie e categorie vulnerabili, mirando a stimolare l’occupazione e a migliorare le condizioni economiche in Italia.