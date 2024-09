Settimana Meteo: Nuovo Vortice Sul Mediterraneo Influenzerà L’Italia

Un’imminente depressione atmosferica sull’Italia provocherà condizioni meteo variabili e persistenti.

La prossima settimana sarà contrassegnata da una depressione longeva che si stabilizzerà sul Mediterraneo centrale, con effetti diretti sulle condizioni meteorologiche in Italia. Attualmente, il vortice ciclonico previsto per il fine settimana, che si sposterà dai Balcani verso l'Italia, non seguirà il suo consueto percorso verso est, ma si muoverà retrogradamente verso ovest, dirigendosi nuovamente verso il Mediterraneo e il nostro Paese. Questo movimento è alimentato dal contemporaneo spostamento di un anticiclone verso il Mare del Nord e la Scandinavia, che si collega con un ulteriore anticiclone sulla Russia, creando una configurazione meteorologica complessa.

Lunedì 16, il tempo sarà in gran parte stabile sulle regioni occidentali d'Italia, inclusi il Nordovest, la Sardegna e molte aree della costa tirrenica. Tuttavia, le regioni orientali risentiranno dell’influenza del vortice balcanico, con instabilità intermittente al Nordest, sul versante adriatico e nel sud dell'Italia, caratterizzata da piogge e temporali. Le temperature rimarranno relativamente stabili, con un lieve calo atteso sulle aree adriatiche più esposte.

Martedì 17, il vortice potrebbe continuare a spostarsi verso ovest, sebbene con minore intensità, influenzando gran parte del territorio nazionale. Le condizioni instabili si estenderanno anche alle regioni tirreniche e al Nordovest, con la possibilità di ulteriori piogge.

Nei giorni successivi, il vortice balcanico potrebbe restare intrappolato sul Mediterraneo centrale, prolungando le condizioni di instabilità su molte regioni italiane, in particolare al centro-sud. Si prevede un’alternanza di giornate umide e piovose, intervallate da periodi più soleggiati, fino a ridosso del prossimo weekend. Tuttavia, le previsioni potrebbero subire modifiche. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteorologici per informazioni più dettagliate.