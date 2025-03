Settimana Meteo: Piogge al Nord, Sole e Caldo al Sud. Cosa Aspettarsi!

Il weekend sarà segnato da un clima instabile al Centro-Nord, mentre il Sud godrà di giornate più calde e soleggiate. Ecco i dettagli.

La settimana in arrivo si preannuncia complicata per le regioni del Centro-Nord, con piogge e temporali alternati a qualche breve schiarita. Al contrario, le regioni meridionali godranno di condizioni climatiche più favorevoli, con temperature in aumento e ampie schiarite. Scopriamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni, a partire dal venerdì 21 marzo.

Venerdì 21 marzo

Al Nord Italia, la giornata inizierà con nuvole sulla Liguria, con qualche pioggia debole, ma il resto del territorio vedrà prevalere il sole. Alla sera, però, si registreranno rovesci e temporali al Nordovest, con temperature che si manterranno stabili, comprese tra 11°C e 16°C.

Nel Centro, il cielo sarà parzialmente nuvoloso in Toscana, soprattutto nella parte settentrionale, con qualche pioggia la sera. Le altre regioni vivranno un tempo per lo più soleggiato. Le temperature continueranno a salire, con massime tra 13°C e 18°C.

Al Sud, il cielo sarà più soleggiato, con velature diffuse. In Sardegna orientale, si segnaleranno nuvole più compatte. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 14°C-16°C.

Sabato 22 marzo

Il Nord sarà colpito da un diffuso maltempo, con piogge e rovesci a carattere temporalesco, che si attenueranno solo nel pomeriggio. La neve tornerà a cadere sopra i 1400 metri. Le temperature scenderanno, con massime tra 9°C e 15°C.

Nel Centro, attesi rovesci e temporali in Toscana e in gran parte del Lazio, Umbria e Marche, ma il maltempo si attenuerà nel pomeriggio. Le temperature rimarranno più alte, con massime tra 15°C e 20°C.

Al Sud, il tempo sarà meno instabile, con stratificazioni nuvolose in Campania e sul Gargano, ma senza grandi disagi. Le temperature saliranno ulteriormente, con punte tra 18°C e 23°C.

Domenica 23 marzo

Al Nord, l'instabilità persisterà con piogge e rovesci, soprattutto al mattino, ma con un miglioramento parziale nel pomeriggio, accompagnato da qualche schiarita. La neve scenderà ancora sui 1400 metri. Le temperature si alzeranno, con massime tra 14°C e 19°C.

Nel Centro, il tempo sarà nuvoloso in Toscana, con piogge soprattutto nelle aree settentrionali. Il resto delle regioni vedrà qualche schiarita, con massime tra 16°C e 21°C.

Al Sud, il cielo sarà velato da stratificazioni alte, più fitte in Campania e Calabria, con locali piovaschi. Le temperature continueranno a crescere, raggiungendo i 20°C-25°C.

Lunedì 24 marzo

Al Nordovest, nubi sparse ma anche ampie schiarite si alternano, mentre sul Nordest il cielo sarà coperto da piogge deboli nelle Dolomiti. Nel Centro, la Toscana e la dorsale laziale saranno interessate da piogge leggere, mentre il resto del Centro vedrà schiarite. Al Sud, il tempo sarà più tranquillo, con qualche nube sparsa e occasionali piogge.

Le temperature continueranno a diminuire nelle zone interessate dal maltempo.

Martedì 25 marzo

Una giornata di cielo parzialmente nuvoloso al Nord, con schiarite nelle pianure lombardo-piemontesi. Il Centro vedrà piogge leggere nelle zone interne e schiarite sulle pianure, mentre al Sud il tempo sarà generalmente sereno, con un lieve aumento delle temperature.

Mercoledì 26 marzo

Le condizioni meteorologiche in Italia continueranno a rimanere instabili, con piogge più frequenti al Nordovest e cielo parzialmente nuvoloso altrove. Al Centro, le precipitazioni si concentreranno nelle zone interne, con miglioramenti sulle coste. Il Sud godrà di una giornata più tranquilla, seppur con nuvole sparse.

Concludendo, la settimana porterà piogge al Nord e un tempo più soleggiato e caldo al Sud. Rimani aggiornato con i prossimi bollettini meteo!