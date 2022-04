Settimana Santa tra anticiclone e saccatura fredda tra pasqua e lunedì

Situazione assai variegata sul comparto europeo con un'ondulazione del getto piuttosto marcata che vede un settore occidentale alle prese con una saccatura atlantica e un settore centrale fino al Mediterraneo e l'Italia gradualmente conquistati da un campo di alta pressione di matrice sub tropicale. Ancora più a est una saccatura fredda che sta portando nevicate fino a bassa quota sull'Ucraina, la Romania, il Mar Nero e buona parte della Turchia. Per quanto ci riguarda, l'anticiclone africano porterà qualche giornata di tempo stabile e più mite con temperature che saliranno anche oltre le medie del periodo, però non durerà a lungo. Il vortice di bassa pressione che andrà a formarsi nei pressi del Mare di Alboran nella giornata di domani mercoledì cercherà di farsi strada verso levante, costeggiando il nord Africa in direzione della Tunisia.

Questo minimo avrà tutto il tempo di richiamare dall'entroterra africano correnti calde e piene di pulviscolo sahariano che andranno a interessare i cieli sopra le nostre regioni assieme ad una nuvolosità alta e stratificata che a tratti potrà essere anche compatta tra giovedì e venerdì. Per quanto riguarda eventuali fenomeni, solo la Sicilia e la Calabria dovrebbero risentire di qualche pioggia, anche rossa per la sabbia, intorno alla giornata di Venerdì Santo e parte del Sabato Santo. Sul resto della penisola a parte le suddette stratificazioni e il pulviscolo in sospensione, il tempo dovrebbe restare stabile pur con un passaggio instabile previsto intorno al Sabato Santo, soprattutto seconda parte della giornata per una perturbazione di tutt'altra natura, collegata a una saccatura fredda che inizierà a muoversi alla volta dell'Italia.