Settimana all'insegna dell'instabilità con clima autunnale

Il vortice di bassa pressione di matrice afro mediterranea avrà ancora una storia importante sull'Italia per l'inizio della nuova settimana e in particolare per la giornata di lunedì quando il minimo barico sarà ancora nella medesima posizione della domenica.

Questo significa una giornata instabile-perturbata su gran parte della Penisola con piogge, temporali e venti sostenuti, oltre che caratterizzata da temperature sotto le medie, praticamente di stampo autunnale. Ma non è finita, nella giornata di martedì un impulso di aria fredda proveniente dal nord Europa scavalcherà le Alpi e riproporrà ancora maltempo sulle regioni settentrionali con un nuovo vortice che tra mercoledì e giovedì scivolerà verso il Centro Sud.

Meteo lunedì:

Nord parziali schiarite sulle Alpi con fenomeni inizialmente sporadici o assenti, cieli molto nuvolosi altrove con piogge e rovesci diffusi, anche abbondanti in Emilia Romagna. Dal pomeriggio cieli più chiusi anche sui settori alpini con fenomeni sparsi.Tra sera e notte prime schiarite al Nordovest.

Centro giornata di maltempo con piogge sparse e locali temporali, più intermittenti sulla Sardegna dove tende a migliorare ma non prima della sera.

Sud tempo instabile a tratti perturbato con piogge e temporali, più frequenti tra Sicilia, Campania, Puglia e Molise, qualche schiarita dal pomeriggio su Calabria e Salento.

Temperature stabili o in ulteriore lieve calo con massime sotto media ovunque.

Venti tesi a rotazione ciclonica attorno al minimo.

Mari molto mossi o agitati.

Meteo martedì:

Nord parziali schiarite al mattino, specie al Nordovest con fenomeni più sporadici, tra pomeriggio e sera nuovo intenso peggioramento con piogge e temporali anche forti in discesa dalle Alpi verso le pianure.

Centro ampie schiarite in Sardegna, irregolarmente nuvoloso altrove con piogge a carattere intermittente più diffuse nelle ore centrali e a ridosso dell'Appennino dove potranno assumere anche carattere temporalesco.

Sud variabile a tratti instabile soprattutto sulla fascia tirrenica, ma dal pomeriggio anche sulle zone interne e localmente sui versanti adriatici.

Temperature in lieve generale aumento ma restano ancora sotto media.

Venti ancora tesi tra O/NO e S/SE.

Mari molto mossi.

Meteo giorni successivi: La nuova saccatura scaturita dall'impulso freddo nord europeo evolve verso le regioni meridionali trascinando con se l'instabilità.

Intanto da ovest rimonta l'anticiclone delle Azzorre con promesse di tempo migliore e via via più caldo al Nord e poi anche al Centro.

Resiste un'area di saccatura al Sud con instabilità soprattutto pomeridiana fino ai primi giorni di Giugno (previsione da confermare).